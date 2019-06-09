2019-06-09

في موقف إنساني.. الفيصل يواسي مواطنًا توفيت زوجته وثلاثة من أبنائه في حريق منزلهم

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الدكتور عبدالرحمن الشهري الذي تُوفيت زوجته وثلاثة من أبنائه إثر حريق نشب في منزلهم بمكة المكرمة.

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وقدّم الأمير خالد الفيصل تعازيه ومواساته للشهري سائلاً الله للمتوفين الرحمة والمغفرة وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان.

من جهته عبّر الشهري عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته غير المستغربة على ولاة أمر هذه البلاد.

وكانت زوجة الشهري وأبناؤه الثلاثة توفوا نتيجة حريق وقع في منزلهم بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة الأحد الماضي.