- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم في موقف إنساني.. الفيصل يواسي مواطنًا توفيت زوجته وثلاثة من أبنائه في حريق منزلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
في موقف إنساني.. الفيصل يواسي مواطنًا توفيت زوجته وثلاثة من أبنائه في حريق منزلهم
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الدكتور عبدالرحمن الشهري الذي تُوفيت زوجته وثلاثة من أبنائه إثر حريق نشب في منزلهم بمكة المكرمة.
وقدّم الأمير خالد الفيصل تعازيه ومواساته للشهري سائلاً الله للمتوفين الرحمة والمغفرة وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان.
من جهته عبّر الشهري عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته غير المستغربة على ولاة أمر هذه البلاد.
وكانت زوجة الشهري وأبناؤه الثلاثة توفوا نتيجة حريق وقع في منزلهم بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة الأحد الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر في موقف إنساني.. الفيصل يواسي مواطنًا توفيت زوجته وثلاثة من أبنائه في حريق منزلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.