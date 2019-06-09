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2019-06-09 أمير الرياض يوجه بالقبض على مطلق النار بعد خطبة العيد متابعات الخليج 365 - الرياض وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الرياض، بسرعة القبض على مطلق النار بعد خطبة العيد وتطبيق المقتضى النظامي بحقه.

قالت إمارة منطقة الرياض إنه بناء على ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار في الهواء بعد الفراغ من خُطبة صلاة العيد صرّح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي أن صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وجّه الجهات المعنيَّة بسرعة القبض على المخالف، وتطبيق المقتضى النظامي بحقه.









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