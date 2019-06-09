طريقة استعادة كلمة السر المفقودة في نظام نور

2019-06-09

متابعات الخليج 365- الرياض

تُعتبر مشكلة فقدان كلمة السر في نظام نور من أشهر المشاكل التي تواجه المستخدمين خاصة من أولياء الأمور الذين لا يدخلون الموقع بشكل متكرر حيث يواجه البعض مشكلة فقدان كلمة السر لأسباب كثيرة إما لفقدانها أو عدم تذكرها أو كتابة كلمة السر بطريقة خاطئة أو تغيير في كلمه السر.

ويمثل موقع نور الإلكتروني حلقة وصل بين ولي الأمر والمُعلم والطالب، ويمكن كذلك للمديرين التواصل مع المعلمين من خلال موقع نور، وبالتالي تتمكن وزارة التربية والتعليم من تقديم الخدمات بكل سهولة ويسر.

ويقوم موقع نور بتقديم العديد من الخدمات للمعلم، ومن بينها خدمة التقديم على الإجازات وكذلك غيرها من الخدمات الأخرى التي يصعب الحصول عليها من المكاتب.

أسباب فقدان كلمة السر في نظام نور أو غيره من الأنظمة :

عدم التقيد بالأحرف الكبيرة والصغيرة

Advertisements

انتهاء صلاحية تفعيل كلمة المرور

إدخال اسم المستخدم خطأ

إدخال كلمة السر خطأ

إدخال رمز التحقق خطأ

كيفية استعادة كلمة السر في نظام نور

الضغط على كلمة استعادة كلمة السر أو اسم المستخدم.

يجب إدخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني المُسجّل في صفحة البيانات الخاصة بك في النظام والذي سبق التسجيل به.

إدخال رمز التحقق الموجود في الأسفل والضغط على كلمة إرسال

يجب التأكد من كتابة البيانات بطريقة صحيحة قبل الإرسال.

الانتقال إلى البريد الإلكتروني المُسجّل والضغط على رابط التفعيل في الرسالة التي وصلت من نظام نور.

وفى حالة عدم تطابق البريد الإلكتروني الذي تمّ إدخاله مع البريد الإلكتروني المتواجد على النظام مسبقًا يمكن حل تلك المشكلة عن طريق التأكد من البريد الإلكتروني الصحيح عن طريق مدير المدرسة التابع لها الطالب للحصول على البريد الصحيح.