موعد صرف حساب المواطن الدفعة الـ19

2019-06-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد صرف حساب متابعات الخليج 365 الدفعة الـ19 حيث سيتمّ الإيداع في الساعات الأولى من اليوم العاشر من شهر يونيو الجاري.

وكان عدد من المستفيدين توقّع أن يتمّ تقديم موعد صرف حساب متابعات الخليج 365 لهذه الدفعة لما قبل عيد الفطر المبارك لكن البرنامج أكّد الالتزام بالموعد المُحدد وفقًا للجدولة الزمنية.

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وتنصّ قواعد صرف الدعم على إيداعه يوم العاشر من الشهر الميلادي ويتم تقديم الموعد يوم واحد أو تأخيره يوم واحد إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).