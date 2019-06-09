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شكرا لقرائتكم موعد صرف حساب المواطن الدفعة الـ19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
موعد صرف حساب متابعات الخليج 365 الدفعة الـ19
متابعات الخليج 365 - الرياض
ساعات قليلة تفصلنا عن موعد صرف حساب متابعات الخليج 365 الدفعة الـ19 حيث سيتمّ الإيداع في الساعات الأولى من اليوم العاشر من شهر يونيو الجاري.
وكان عدد من المستفيدين توقّع أن يتمّ تقديم موعد صرف حساب متابعات الخليج 365 لهذه الدفعة لما قبل عيد الفطر المبارك لكن البرنامج أكّد الالتزام بالموعد المُحدد وفقًا للجدولة الزمنية.
وتنصّ قواعد صرف الدعم على إيداعه يوم العاشر من الشهر الميلادي ويتم تقديم الموعد يوم واحد أو تأخيره يوم واحد إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.
من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).
ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة التاسعة عشرة من الدعم.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
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