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قيادة قوات الطوارئ الخاصة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

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2019-06-09

قيادة قوات الطوارئ الخاصة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أقامت قيادة قوات الطوارئ الخاصة حفل معايدة لمنسوبيها تحت رعاية قائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف، اللواء الركن/ محمد بن مقبول العمري، صباح اليوم الأحد بمناسبة عيد الفطر المبارك بحضور منسوبيها من ضباط ومدنيين وأفراد.

وبعد السلام والمعايدة ألقى قائد القوات كلمة ارتجالية بهذه المناسبة رفع من خلالها التهنئة والتبريكات باسمه ونيابة عن كافة منسوبي قوات الطوارئ الخاصة إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير آل سعود “سلمه الله” ومعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن عبدالكريم العيسى.

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كما هنأ وأشاد قائد القوات بدور المشاركين في مهمة العمرة لهذا العام سواءً العاملين في الحرم الملكي أو في الحرم النبوي.

كما أشاد بدور القوات المساندة والتي أوكلت لها بعض المهام خلال مهمة العمرة وشكر أيضاً منسوبي القوات بجميع أفرع المناطق على جاهزيتهم خلال إجازة عيد الفطر.

وفي ختام كلمته دعا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية وعلى الشعب السعودي خاصة بالأمن والإيمان وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا ورجال أمننا ويديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان وكافة بلاد المسلمين وكل عام وأنتم بخير.

 

 





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