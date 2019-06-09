اعرف دورك صندوق التنمية العقارية : استعلام موعد القرض التمويلي و كيفية تعجيل الحصول عليه

اعرف دورك صندوق التنمية العقارية، تم إتاحة خدمة اعرف دورك صندوق التنمية العقارية على خلفية المطالبات الكثيرة من المواطنين، لمعرفة دور الرقم المخصص لكل مواطن في حال، عدم نزول اسمه ضمن الدفعة الشهرية لمستفيدي الصندوق العقاري والإسكان كما تم تحديده، ينتظر آلاف السعوديين موعد ظهور أسماء مستفيدي صندوق التنمية العقارية والدعم السكني في، موعد محدد من كل شهر ميلادي، وتهدف خدمة البنك العقاري اعرف دورك لمنح إمكانية معرفة وقت صدور رقم المتقدم من قوائم مستفيدي الصندوق القاري للتنمية برقم الهوية بكل سهولة ويسر، وهي خدمة مخصصة لمن هم على قوائم الانتظار حالياً،وبالتالي يكون بإمكان المستفيدين الاستعداد والجهوزية للاستفادة من القرض، والبحث عن منزل مناسب واتخاذ التدابير نحو نفقاته المالية.

ويسعى صندوق التنمية العقاري لتسهيل وتطور الخدمات الإلكترونية لمستفيديه، عبر تقديم خدمات البنك العقاري اعرف دورك وعجلها وهما من الخدمات المستحدثة في إطار الإعلان عن الدفعة الثانية من دفعات الدعم السكني لوزارة الإسكان السعودية منذ 15 فبراير 2018، وتم بالفعل تشدين الموقع الإلكتروني لخدمة اعرف دورك لتحيدي موعد حصول المستفيد على القرض العقاري حال استيفاؤه الشروط المقررة، ويجب التذكير أن القيمة المخصصة للتمويل النهائية،تعتمد بشكل رسمي وفق عدد من الإجراءات والمعايير المحددة مثل:

مراعاة الالتزامات المالية الأخرى على المستفيدين.

تحديد قيمة التمويل بمجرد البدء في عملية التقديم، على الطلب من خلال الجهات التمويلية المخصصة من صندوق التنمية العقاري.

اعرف دورك صندوق التنمية العقارية

يمكن الوصول لخدمة اعرف دورك عن طريق الدخول على الموقع من هنا.

ثم اختيار أيقونة اعرف دورك.

ثم نقم بتعبئة حقل رقم الهوية.

ثم نقم بالضغط على أيقونة البحث ومنها ستظهر لكل مستفيد مواعيد حصوله على القرض.

ولمعرفة رقمك في صندوق التنمية العقارية يمكن الولوج إلى رابط الموقع الرسمي الخاص بالصندوق.

وإدخال أسم المستخدم الجديد والرقم السري.

سوف يظهر لك رقم الطلب وموعده.

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