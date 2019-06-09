بالخطوات طريقة الحصول على ملف شخصي من موقع فارس 1440 – رابط مباشر لنظام فارس الجديد بعد...

أتاح نظام فارس الجديد خدمة جديدة تدعى خدمة بياناتي والتي تستلزم وجود ملف شخصي على موقع فارس؛ يتيح النظام الجديد للموظفين رفع بيناتهم مثال الحساب البنكي؛ البينات الأساسية؛ كما يمكنه من خلالة الاستعلام عن الدورات التدربية المؤهلات العلمية، كشف الراتب وغيره مما سنوضحه في السطور التالية ولكن يجب التسجيل في الخدمة الذاتية حتى تتمكن من الحصول على خدمات نظام فارس الجديدة والمتاحة عبر الموقع الإلكتروني برابط جديد تم تحديثه منذ أيام قلائل.

طريقة التسجيل بنظام الخدمة الذاتية الجديدة

الدخول على موقع فارس الخدمات الذاتية.

التسجيل من خلال الخطوات وملئ بيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

قم بإدخال رقم السجل المدني الخاص بك.

قم بإدخال رقم الهاتف الجوال.

رقم الحساب البنكي.

بريد إلكتروني صالح.

رابط التسجيل الجديد 1440 في خدمات فارس الذاتية

قام نظام فارس بتعديل رابط التسجيل والذي من خلاله أتاح إضافة بيانات جديدة منها رقم الحساب البنكي وغيرة مما يتيح للموظف المسجل عبر نظام فارس العديد من المزايا على رأسها الإجازات حيث يمكنك طلب إجازة إلكتروني وطلب قطع إجازة طلب تمديد الإجازة بدون اللجوء إلى أصحاب الصلاحيات.

مميزات التسجيل في نظام فارس الخدمات الذاتية

طباعة البيانات المختلفة.

يمكن للمسجل الاستعلام عن مؤهلاته.

البحث عن الدورات التعليمية.

الحصول على بيانات السجل التاريخي للموظف.

يمكنك طلب تقاعد.

طلب البدلات.

طلب أجازة.

طلب مد أجازة.

طلب تعديل بداية الإجازة.

طلب قطع إجازة.

الملف الشخصي من موقع فارس 1440

كل ما تم ذكره أعلاة من مميزات يحصل عليها المسجل بالنظام الجديد لفارس والمسمى الملف الشخصي يمكنك الحصول عليه بعد التسجيل من خلال الرابط المذكور في المقال؛ حيث أعطى الموقع صلاحيات للمسجل يمكن الحصول عليها إلكترونياً وفق الرؤية الجديدة للملكة وهي تحويل الخدمات لشكل إلكتروني .

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