شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل عسير» يباشر انهيار عبارة بسبب السيول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (محايل عسير) باشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير حادث انهيار إحدى عبارات السيول الواقعة على طريق جندله بمحافظة رجال ألمع، بسبب مياه السيول الغزيرة التي اجتاحت المحافظة ما أدى لانهيار العبارة. وبدأ فرع الوزارة في صيانة الموقع وفتح تحويلة يمكن لسالكي الطريق العبور معها، والعمل على معالجة الوضع الحالي. وأثار انهيار العبارة تساؤلات سالكي الطريق، عن أسباب انهيار العبارة، وكيف جاء بهذه السهولة، ومن اختار لها الموقع الذي عرضها للانهيار، وهل كانت هناك دراسات مسبقة لمجرى السيل، مطالبين فرع وزارة النقل بإيضاح أسباب هذا الانهيار.



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