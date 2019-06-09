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المفتي يستقبل محافظ الطائف

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالطائف اليوم (الأحد)، محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني.

وأعرب محافظ الطائف، عن سعادته بلقاء المفتي العام، وتهنئته لسماحته بعيد الفطر المبارك، والاستماع لنصائحه وتوجيهاته، معرباً عن شكره لما عبر عنه سماحته من توجيهات وبما يبذل من جهود في محافظة الطائف في سبيل خدمة المواطنين وتلمس احتياجاتهم، كما جرى استعراض أبرز المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على المواطن والوطن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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