شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: نعتذر للمشتركين في نجران بسبب انقطاعات التيار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) قدمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها لمشتركيها في نجران، عن الانقطاعات في الخدمة الكهربائية. وقالت «الكهرباء» عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الأحد): «تعمل فرقنا الميدانية على إعادتها في أسرع وقت ممكن، ونثمن للجميع تعاونهم معنا».



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