شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي العقوبات التي تسجل في صحيفة السوابق؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
كشف برنامج «تعريف» المتخصص في رفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، أحد برامج مبادرة إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية، العقوبات التي تسجل في صحيفة السوابق للأشخاص المدانين المقررة بحقهم العقوبات المختلفة.
وأوضح برنامج «تعريف» أن هذه العقوبات هي: الحد الشرعي غير حد المسكر، حد المسكر للمرة الرابعة فأكثر، إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات التالية: (الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة، السجن الذي لا يقل عن سنتين، الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال).
كانت هذه تفاصيل خبر ماهي العقوبات التي تسجل في صحيفة السوابق؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.