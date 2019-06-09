شكرا لقرائتكم خبر عن «جوازات الرياض» تنهي 8761 عملية خلال إجازة عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

بلغت إحصائية إدارة جوازات منطقة الرياض خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440 هـ من الفترة 25 /9/ 1440هـ وحتى 5 /10/ 1440هـ (8761) عملية للحالات الطارئة، واشتملت العمليات المنفذة على العديد من الخدمات وتنوعت ما بين خدمات التأشيرات بكافة أنواعها، من إصدار وتجديد هوية مقيم، وتغيير المهنة، ونقل الكفالة، وخدمات جواز السفر السعودي.

وأوضح مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى الذي يتابع العمل بشكل مستمر, بأنهاء المراجعين دون تأخير وبشكل عاجل لتلك الحالات التي يتعذر إنجازها من الخدمات الإلكترونية.