شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يوجه بالقبض على شخص أطلق النار بعد خطبة العيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وجه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الجهات المعنية بسرعة القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق أعيرة نارية من سلاح رشاش عقب الانتهاء من خطبة عيد الفطر المبارك.

ووفقا لما أوردته إمارة منطقة الرياض عبر حسابها في "تويتر" اليوم (الأحد)، فإنه بناء على ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار في الهواء بعد الفراغ من خطبة صلاة العيد، فقد صرح المتحدث باسم إمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي أن أمير منطقة الرياض وجه الجهات المعنية بسرعة القبض على المخالف، وتطبيق المقتضى النظامي بحقه.