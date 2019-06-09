شكرا لقرائتكم القيادة السعودية تهنئ رئيس البرتغال باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة – "الحياة" | منذ 3 ساعات في 9 يونيو 2019 - اخر تحديث في 9 يونيو 2019 / 14:43

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس البرتغالي مارسيلو ربيلو دي سوزا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية البرتغالية الصديق اطراد التقدم والازدهار. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية البرتغالية الصديق اطراد التقدم والازدهار. كذلك بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس مارسيلو ربيلو دي سوزا.



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