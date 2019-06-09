تأشيرة فورية لزوار موسم جدة من خارج المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت اللجنة المنظمة لموسم جدة عن إطلاق التأشيرة السياحية الالكترونية التي تستهدف بشكل خاص زوار موسم جدة، أحد مواسم السعودية الذي يهدف لإبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم.

إقرار التأشيرة السياحية الالكترونية التي توصف بكونها استثنائية، يأتي في مسعى لتعزيز تدفق السياح والزوار إلى عروس البحر الأحمر، والدفع باتجاه إنجاح موسم جدة الذي يعد الأول من نوعه.

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وقد ثمن المهندس رائد أبوزنادة، المشرف العام على موسم جدة، هذه المبادرة النوعية التي ستسهم بشكل كبير في إنعاش القطاع السياحي الوطني بشكل عام، وستدعم موسم جدة بشكل خاص. وصرح المهندس أبوزنادة "نحن سعداء بهذه المبادرة الكريمة التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه الارتقاء بقطاع السياحة، وحرصها على مواكبة متطلبات التنمية الجديدة، حيث تعد السياحة اليوم محركا أساسيا للاقتصاد الوطني، وعنصرا مهما في التنويع الاقتصادي الذي تتطلع المملكة لتحقيقه".

وأوضح المهندس رائد أنه تم ربط إصدار التأشيرة بشراء تذاكر لأيٍ من المناسبات والفعاليات التي يقدمها الموسم، حيث يضمن شراء تذكرة الدخول للسائح الحصول على التأشيرة السياحية الالكترونية بشكل فوري وفي غضون ثلاث دقائق فقط، وذلك من خلال تسجيل الدخول على منصة شارك sharek.com.sa، واتباع الإرشادات البسيطة، لتصدر على التأشيرة فورا.

ومن المقرر تنظيم موسم جدة خلال الفترة من 5 شوال - 15 ذو القعدة 1440هـ الموافق 8 يونيو - 18 يوليو 2019م، مستهدفاً مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد على السواء، وذلك في مسعى لدعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني، وتعزز مكانة مدينة جدة باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بحرها وفنها وأصالتها وتنوع ثقافاتها.