الدراما الموسيقية "فيفالديانو" تفتتح الأجندة الفنية لموسم جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

دشن موسم جدة أجندته الفنية بالعرض العالمي "فيفالديانو" الذي يقام للمرة الأولى على مستوى المملكة حتى 11 يونيو الحالي، ويقدم لجمهوره الجديد في مدينة جدة مسرحية درامية تحكي آلام وآمال العبقري الموسيقي أنتونيو فيفالدي، من خلال لوحة مبدعة تجتمع فيها الموسيقى بالرسوم ثلاثية الأبعاد وأوركسترا فيفالديانو العالمية.

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ويعد هذا العرض الفني مثالا على عبقرية الفنان فيفالدي، وأداء نابضا بالحياة مع رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد ورقصات عصرية وعروضا ضوئية على مساحات واسعة، كل ذلك ليروي قصة آمال وخسائر أنطونيو فيفالدي.

وتجسد عروض فيفالديانو العالمية تجربة عصرية مستوحاة من الفنون الباروكية التي تعود لفترة تاريخية قديمة في الثقافة الغربية، وقد نشأت عبر ابتكار أسلوب جديد في فهم الفنون البصرية. وتحوز هذه العروض شهرة في عدد من دول العالم، وحازت على الكثير من الجوائز المرموقة.

وينتظر أن يعكس موسم جدة صورة الحياة المتوازنة في العاصمة التجارية للمملكة، ويعزز مساهمتها في القطاع السياحي الوطني، كما سيسلط الضوء على بحرها وفنها وأصالتها وتنوع ثقافاتها.