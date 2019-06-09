، ناشئي طاولة الأخضر يشاركون في بطولة المغرب الدولية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تغادر بعثة المنتخب السعودي لكرة الطاولة لفئة الناشئين مساء يوم الاثنين إلى المغرب للمشاركة في بطولة المغرب الدولية والتي تنطلق بمدينة أغادير بالمغرب خلال الفترة من 12-2019/6/16 بعد أن أنهى المنتخب معسكره الإعدادي بالقاهرة .
ويشارك في بطولة المغرب الدولية والتي تنطلق بمدينة أغادير خلال الفترة من 12-16/6/2019 أكثر من 70 لاعبًا ولاعبة يمثلون 16 دولة (السعودية – المغرب – تونس – الجزائر – التشيك – لبنان – إنجلترا- فرنسا – مصر – سلوفاكيا – هولندا – مونتنيغرو – السويد – الهند – هنغاريا – نيجيريا).
وضمت البعثة اللاعبين: خالد الشريف وسالم السويلم ومهدي آل هليل وهادي أبو الرحى ومحمد السويلم ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد وإدارياًً عبدالعزيز الطاهر والإعلامي متعب الجوهر والمحاسب عبدالله الناصر.
ناشئي طاولة الأخضر يشاركون في بطولة المغرب الدوليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-09
تغادر بعثة المنتخب السعودي لكرة الطاولة لفئة الناشئين مساء يوم الاثنين إلى المغرب للمشاركة في بطولة المغرب الدولية والتي تنطلق بمدينة أغادير بالمغرب خلال الفترة من 12-2019/6/16 بعد أن أنهى المنتخب معسكره الإعدادي بالقاهرة .
ويشارك في بطولة المغرب الدولية والتي تنطلق بمدينة أغادير خلال الفترة من 12-16/6/2019 أكثر من 70 لاعبًا ولاعبة يمثلون 16 دولة (السعودية – المغرب – تونس – الجزائر – التشيك – لبنان – إنجلترا- فرنسا – مصر – سلوفاكيا – هولندا – مونتنيغرو – السويد – الهند – هنغاريا – نيجيريا).
وضمت البعثة اللاعبين: خالد الشريف وسالم السويلم ومهدي آل هليل وهادي أبو الرحى ومحمد السويلم ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد وإدارياًً عبدالعزيز الطاهر والإعلامي متعب الجوهر والمحاسب عبدالله الناصر.
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
04:48 PM
تغادر بعثة المنتخب السعودي لكرة الطاولة لفئة الناشئين مساء يوم الاثنين إلى المغرب للمشاركة في بطولة المغرب الدولية والتي تنطلق بمدينة أغادير بالمغرب خلال الفترة من 12-2019/6/16 بعد أن أنهى المنتخب معسكره الإعدادي بالقاهرة .
ويشارك في بطولة المغرب الدولية والتي تنطلق بمدينة أغادير خلال الفترة من 12-16/6/2019 أكثر من 70 لاعبًا ولاعبة يمثلون 16 دولة (السعودية – المغرب – تونس – الجزائر – التشيك – لبنان – إنجلترا- فرنسا – مصر – سلوفاكيا – هولندا – مونتنيغرو – السويد – الهند – هنغاريا – نيجيريا).
وضمت البعثة اللاعبين: خالد الشريف وسالم السويلم ومهدي آل هليل وهادي أبو الرحى ومحمد السويلم ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد وإدارياًً عبدالعزيز الطاهر والإعلامي متعب الجوهر والمحاسب عبدالله الناصر.
، ناشئي طاولة الأخضر يشاركون في بطولة المغرب الدولية ،
المصدر : الخليج 365
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