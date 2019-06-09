، ناشئي طاولة الأخضر يشاركون في بطولة المغرب الدولية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تغادر بعثة المنتخب السعودي لكرة الطاولة لفئة الناشئين مساء يوم الاثنين إلى المغرب للمشاركة في بطولة المغرب الدولية والتي تنطلق بمدينة أغادير بالمغرب خلال الفترة من 12-2019/6/16 بعد أن أنهى المنتخب معسكره الإعدادي بالقاهرة .

ويشارك في بطولة المغرب الدولية والتي تنطلق بمدينة أغادير خلال الفترة من 12-16/6/2019 أكثر من 70 لاعبًا ولاعبة يمثلون 16 دولة (السعودية – المغرب – تونس – الجزائر – التشيك – لبنان – إنجلترا- فرنسا – مصر – سلوفاكيا – هولندا – مونتنيغرو – السويد – الهند – هنغاريا – نيجيريا).

وضمت البعثة اللاعبين: خالد الشريف وسالم السويلم ومهدي آل هليل وهادي أبو الرحى ومحمد السويلم ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد وإدارياًً عبدالعزيز الطاهر والإعلامي متعب الجوهر والمحاسب عبدالله الناصر.