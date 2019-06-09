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تفقد المساعد للشؤون التعليمية بتعليم القريات، مشعل بن محمد الحواس، مبنى الإدارة الجديد، يرافقه مدير المباني، الدكتور خالد السراح.
واستمع "الحواس" لشرح من المهندس المسؤول عن نسبة الإنجاز في المشروع، كما تجول بمرافق المبنى، وأشاد بسرعة ودقة العمل، متمنياً للجميع التوفيق والسداد .
وزار "الحواس" ثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز الصيفية؛ حيث التقى بقائد المدرسة، صقر الرويلي، والمعلمين، واطلع على سجلات المدرسة وتجول بالفصول الدراسية، وتابع سير العملية التعليمية وانضباط حضور الطلاب.
والتقى"الحواس" بالمشرفين التربويين المتابعين للمدرسة، ومشرف نظام المقررات، الدكتور معيوف العنزي، واستمع لاحتياجاتهم. كما اطلع على تقارير انطلاق الفصل الصيفي .
وقدم المساعد للشؤون التعليمية -في ختام زيارته- شكره وتقديره لقائد المدرسة وفريق العمل معه؛ على جهودهم، مؤكدًا على بذل المزيد من الجهود والحرص على الأداء الجاد والانضباط طوال أيام الدراسة .
"الحواس" يتفقد مبنى إدارة تعليم القريات الجديد ويقف على نسب إنجازه
تفقد المساعد للشؤون التعليمية بتعليم القريات، مشعل بن محمد الحواس، مبنى الإدارة الجديد، يرافقه مدير المباني، الدكتور خالد السراح.
واستمع "الحواس" لشرح من المهندس المسؤول عن نسبة الإنجاز في المشروع، كما تجول بمرافق المبنى، وأشاد بسرعة ودقة العمل، متمنياً للجميع التوفيق والسداد .
وزار "الحواس" ثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز الصيفية؛ حيث التقى بقائد المدرسة، صقر الرويلي، والمعلمين، واطلع على سجلات المدرسة وتجول بالفصول الدراسية، وتابع سير العملية التعليمية وانضباط حضور الطلاب.
والتقى"الحواس" بالمشرفين التربويين المتابعين للمدرسة، ومشرف نظام المقررات، الدكتور معيوف العنزي، واستمع لاحتياجاتهم. كما اطلع على تقارير انطلاق الفصل الصيفي .
وقدم المساعد للشؤون التعليمية -في ختام زيارته- شكره وتقديره لقائد المدرسة وفريق العمل معه؛ على جهودهم، مؤكدًا على بذل المزيد من الجهود والحرص على الأداء الجاد والانضباط طوال أيام الدراسة .
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
04:23 PM
زار ثانوية الأمير نايف واطلع على تقارير انطلاق الفصل الصيفي
تفقد المساعد للشؤون التعليمية بتعليم القريات، مشعل بن محمد الحواس، مبنى الإدارة الجديد، يرافقه مدير المباني، الدكتور خالد السراح.
واستمع "الحواس" لشرح من المهندس المسؤول عن نسبة الإنجاز في المشروع، كما تجول بمرافق المبنى، وأشاد بسرعة ودقة العمل، متمنياً للجميع التوفيق والسداد .
وزار "الحواس" ثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز الصيفية؛ حيث التقى بقائد المدرسة، صقر الرويلي، والمعلمين، واطلع على سجلات المدرسة وتجول بالفصول الدراسية، وتابع سير العملية التعليمية وانضباط حضور الطلاب.
والتقى"الحواس" بالمشرفين التربويين المتابعين للمدرسة، ومشرف نظام المقررات، الدكتور معيوف العنزي، واستمع لاحتياجاتهم. كما اطلع على تقارير انطلاق الفصل الصيفي .
وقدم المساعد للشؤون التعليمية -في ختام زيارته- شكره وتقديره لقائد المدرسة وفريق العمل معه؛ على جهودهم، مؤكدًا على بذل المزيد من الجهود والحرص على الأداء الجاد والانضباط طوال أيام الدراسة .
، "الحواس" يتفقد مبنى إدارة تعليم القريات الجديد ويقف على نسب إنجازه ،
المصدر : الخليج 365
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