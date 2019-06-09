السعودية اليوم / جامعة المجمعة تقيم حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها



المجمعة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

أقامت جامعة المجمعة اليوم, حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك, بحضور معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن, وذلك في مقر الجامعة .

وألقى مدير الجامعة خلال الحفلُ كلمة هنّأ فيها الجميع بهذه المناسبة, رافعاً التهاني لخادم الحرمين الشريفين, ولسمو ولي عهده الأمين وللشعب السعودي.

بعد ذلك تبادل الجميع التهاني, شاكرين الله على ما أنعم به على هذا الوطن من نعم كثيرة, مؤكدين على وجوب المحافظة على هذه النعم.

// انتهى //

16:04ت م

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