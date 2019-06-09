السعودية اليوم / المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي



الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي وذلك في مقر المركز بالرياض.

واطلع السفير العريفي على ما قامت به المملكة من خلال المركز من برامج إغاثية وإنسانية للمنكوبين في العالم التي بلغت 1011 مشروعًا، في 44 دولة، شملت العديد من القطاعات، نفذت عبر الشركاء الأمميين والدوليين والمحليين.

وأشاد السفير العريفي بالجهد الكبير الذي يقدمه المركز للمنكوبين والمتضررين والمحتاجين حول العالم، مثمنًا المبادرات التي يقدمها خدمة للإنسانية.

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16:02ت م

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