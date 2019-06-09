السعودية اليوم / سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل منسوبي الهيئة الملكية بالجبيل



الدمام 06 شوال 1440 هـ الموافق09 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم, الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي، وعدد من منسوبي الهيئة بمناسبة حصول الهيئة على جائزة الأميرة صيتة لفرع التميز في برامج العمل الاجتماعي.

وبارك سموه حصول الهيئة على جائزة الأميرة صيتة لفرع التميز في برامج العمل الاجتماعي، التي فازت بها إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة عن برنامجها "جودة حياة مستدامة".

وأشاد نائب أمير المنطقة الشرقية بنجاح الهيئة الملكية بالجبيل ومواصلتها العمل مع الجهات الحكومية المختلفة لينعكس هذا التعاون على جودة الحياة للمواطن السعودي، وكذلك حصول الهيئة على اعتماد تقرير الاستدامة من المنظمة الدولية للاستدامة GRI كأول جهة حكومية تحصل على هذا الاعتماد، متمنياً سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق والمزيد من الإنجازات.

من جانبه قدم المهندس المهدي شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على استقباله وعلى توجيهاته السديدة، مبيناً أن الهيئة عملت على تأسيس مركز المسؤولية الاجتماعية واحتوت مرحلة التأسيس على إعداد دراسة الاحتياجات التنموية بمدينة الجبيل الصناعية وإعداد المبادرات التنموية، والمرحلة الثانية اشتملت على الحصول على تقرير الاستدامة الدولي من المنظمة الدولية للاستدامة GRI، وتصميم المؤشر السعودي للاستدامة، بينما احتوت الثالثة على إطلاق جائزة الهيئة الملكية للمسؤولية الاجتماعية والمرحلة الأخيرة إطلاق منصة المسؤولية الاجتماعية والتي ستنظم التكامل بين الشركاء في المدينة لأعمال المسؤولية الاجتماعية لتكون مدينة الجبيل الصناعية كأفضل بيئة منظمة للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة والمنطقة تحت شعار مواطنة واستدامة.

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16:01ت م

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