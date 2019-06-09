السعودية اليوم / السلطات المصرية تحبط محاولة تسلل 156 شخصًا إلى ليبيا



القاهرة 6 شوال 1440 هـ الموافق 9 يونيو 2019 م واس

أحبطت أجهزة الأمن المصرية محاولة تسلل 156 شخصًا، إلى الجانب الليبي، عبر الطرق الصحراوية بمحافظة مرسي مطروح.

وأفادت التحريات الأولية بأن المتسللين حاولوا مغادرة الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة للجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بمنطقة السلوم إلا أن قوات حرس الحدود القت القبض عليهم وعرضهم على النيابة المختصة.

// انتهى //

15:56ت م

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