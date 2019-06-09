السعودية اليوم / بلدية محافظة حقل تنظم حفلاً لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك



تبوك 06 شوال 1440 هـ الموافق09 يونيو 2019 م واس

أقامت بلدية محافظة حقل اليوم، حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور رئيس البلدية المهندس عبدالله بن سليم العمراني ورؤساء الاقسام ومنسوبي البلدية، وذلك بمقر البلدية.

وهنأ العمراني منسوبي البلدية في مطلع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن هذه الحفل يأتي لتعزز الترابط الأخوي وضمن خطط الارتقاء ببيئة العمل في البلدية.

وقدم المهندس العمراني الشكر لجميع منسوبي البلدية على جهودهم التي قدموها خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، حثًا الجميع على بذل ‏المزيد من العطاء لخدمة الدين والمواطن والوطن، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والبركات وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

// انتهى //

15:38ت م

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