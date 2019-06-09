السعودية اليوم / أمانة منطقة عسير وبلدياتها تعايد منسوبيها ومراجعيها



أبها 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

نظمت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها اليوم، احتفالات معايدة لمنسوبيها، وهنأ أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي جميع منسوبي الأمانة بعيد الفطر المبارك، مشيدًا بجهود العاملين في إجازة العيد لإنجاز الأعمال الميدانية والإدارية والفنية والرقابية ،داعيًا إلى تكثيف الجهود لما فيه خدمة المواطنين.

كما شهدت بلديات منطقة عسير في المحافظات التابعة لها حفلًا مماثلًا التقى فيه رؤساء البلديات بموظفيهم والمراجعين وقدموا التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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15:37ت م

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