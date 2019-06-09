السعودية اليوم/ المؤسسة العامة للري بالأحساء تعايد منسوبيها



الأحساء 06 شوال 1440 هـ الموافق09 يونيو 2019 م واس

أقامت المؤسسة العامة للري بمحافظة الأحساء، اليوم حفل معايدة لمنسوبيها، بحضور رئيس المؤسسة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

وهنأ الدكتور آل الشيخ منسوبي المؤسسة، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.

// انتهى //

15:32ت م

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