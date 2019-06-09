السعودية اليوم / المجلس الأعلى للقضاء يعايد منسوبيه



الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

نظم المجلس الأعلى للقضاء اليوم, حفل المعايدة السنوي لمنسوبيه, بحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ومعالي الأمين العام للمجلس, وذلك في مقر المجلس بالرياض.

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وألقى معالي عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ مبشر آل غرمان كلمة بهذه المناسبة رفع فيها التهاني بالعيد السعيد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي , كما رفع المباركة لمعالي وزير العدل و رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ولكافة منسوبي المجلس.

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15:31ت م

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