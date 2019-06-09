السعودية اليوم / سماحة مفتي السعودية اليوم المملكة يستقبل محافظ الطائف



الطائف 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالطائف اليوم، معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني.

وأعرب معالي محافظ الطائف، عن سعادته بلقاء المفتي العام، وتهنئته لسماحته بعيد الفطر المبارك ، والاستماع لنصائحه وتوجيهاته، معرباً عن شكره لما عبر عنه سماحته من توجيهات وبما يبذل من جهود في محافظة الطائف في سبيل خدمة المواطنين وتلمس احتياجاتهم.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أبرز المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على المواطن والوطن.

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15:28ت م

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