السعودية اليوم / 250 ألف زائر في فعاليات عيد الفطر بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 06 شوال 1440هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

اختتمت مساء أمس، فعاليات عيد الفطر التي نظمتها أمانة منطقة المدينة المنورة على مدى خمسة أيام بحديقة الملك فهد المركزية.

وشملت الفعاليات التي شهدها نحو 250 ألف زائر العديد من الفقرات والعروض التي تضمنت منطقة القبة البانورامية, وأنشطة الفنون, والحارة الحجازية, والمسرح المديني, والعروض الشعبية, وركن الطفل, وعربات الطعام, وركن المأكولات, ومسرحًا للعروض العالمية, كما خصصت أماكن للمطاعم, وجلسات الزوار, إضافة إلى الممشى الترفيهي, فيما وزّعت الأمانة أكثر من عشرة آلاف هدية على زوار الفعاليات من العائلات والأطفال.

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15:23ت م

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