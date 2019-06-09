السعودية | ماهي مربعانية القيظ أو جمرة القيظ ؟

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:10 مساءً, 9 يونيو 2019 م المناطق - الرياض تعرف مربعانية القيظ أو جمرة القيظ كما يحلو للكثيرين تسميتها من طلوع نجم “الثريا” في “7 يونيو وحتى 15 يوليو من كل عام.

ويبلغ عدد أيام نجم الثريا “39” يوم موزعة على ثلاثة نجوم بالتساوي هي “الثريا، التويبع والهقعه”

وتبدأ فترة “جمرة القيظ” مع دخول النجم الثاني من نجوم الجوزاء المسمّى بـ”الهنعة” وعدد أيامها “13” يوم من “16” يوليو حتى 28 يوليو.

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