الان تتابع أمير الرياض يوجه بالقبض على مخالف أطلق أعيرة نارية في الهواء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
وجه أمير منطقة الرياض، الجهات المعنية، بسرعة القبض على أحد الأشخاص، أطلق النيران في الهواء، بعد الفراغ من خطبة العيد.
وقالت إمارة الرياض، في بيان، إنه “بناء على ما تم تناقله في مواقع التواصل الإجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار في الهواء بعد الفراغ من خطبة صلاة العيد، صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض الأستاذ علوش بن فارس بن بادي أن صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وجه الجهات المعنية بسرعة القبض على المخالف ، وتطبيق المقتضى النظامي بحقه”.
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