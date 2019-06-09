حساب المواطن الدفعة التاسعة عشر 2019 دفعة شهر يونيو والموعد النهائي للتسجيل في الدفعة 20 لمستحقي...

نتابع مع حضراتكم أول بأول كل ما يتعلق بدعم حساب المواطن، عبر موقعكم المميز نجوم مصرية، ونوافيكم بكافة المستجدات الخاصة بهذا الشأن، حيث يقوم حساب المواطن بإيداع الدفعة التاسعة عشر 2019 من دعم حساب المواطن في حسابات المستحقين البنكية خلال الساعات المقبلة من صباح غد الإثنين، الموافق 10 من شهر يونيو الجاري.

حساب المواطن الدفعة التاسعة عشر 2019

قامت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية بتقديم هذا البرنامج لإعانة الأسر المحتاجة في المملكة، وفي وقت سابق أكد حساب المواطن، أنه يقوم بصرف الدعم للمستفيدين بصورة دورية في العاشر من كل شهر ميلادي، وعند مصادفة عطلة في هذا اليوم، يقوم البرنامج بصرف الدعم في اليوم الذي قبله أو بعده.

إيداع الدفعة التاسعة عشر من حساب المواطن

صرح برنامج حساب المواطن “بالمملكة العربية السعودية” على صفحته الرسمية عبر “تويتر”، بأن غدا الاثنين الموافق العاشر من شهر يونيو لعام 2019 هو موعد صرف الدفعة التاسعة عشر من دعم حساب المواطن، وسوف يقوم البرنامج بإيداع الدفعة 19 في حسابات المستحقين البنكية في الساعات الأولى من صباح غد الإثنين.

التسجيل في الدفعة 20 من حساب المواطن

صرح برنامج حساب المواطن أمس على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن آخر موعد للتسجيل في الدفعة 20 من دعم حساب المواطن لشهر يوليو المقبل، سوف يكون غدا الاثنين العاشر من شهر يونيو، أي في نفس توقيت صرف الدفعة 19 للمستحقين.

تجدر الإشارة إلي أن حساب المواطن التابع لوزارة العمل بالمملكة، جاء للتخفيف من أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين بالمملكة العربية السعودية، من الفئات صاحبة الدخل المتوسط والمنخفض، حيث يقوم البرنامج بصرف مساعدات مالية لهم، وذلك لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على هذا الدعم، بعدما يقوم البرنامج بفحص تلك الشروط والتأكد من صحتها، وأيضا بفحص حسابات المواطنين البنكية والتأكد منها.

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