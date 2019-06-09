رابط التقديم على قرض كنف بنك التسليف للأرامل والمطلقات، أعلنت نور العبد الكريم مدير عام الشراكات والتسويق ببنك التنمية الاجتماعية، أن البنك يسعى إلى توفير عدد من المنتجات التمويلية بما فيها كنف بنك التسليف ، وذلك بدعم من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد محمد بن سلمان، حيث يتم تقديم عدد من المنتجات التمويلية للشرائح المستهدفة خاصةً المطلقات والأرامل، وذلك من أجل مساندة هذه الفئات التي تزايدت عليها المسئوليات والأعباء الاقتصادية، أطلق مؤخراً بنك التنمية الاجتماعية العديد من الخدمات والمنتجات التي يمكن الحصول عليها، من بينها قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية ، وهو واحداً من أحدث القروض الاجتماعية التي أطلقها البنك للمطلقات والأرامل في المملكة الأكثر احتياجاً، وذلك من أجل مساعدة هذه الفئات على تحمل أعباء وظروف المعيشة.

قرض كنف بنك التسليف

من ضمن القروض التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعية قرض كنف بنك التسليف ، وهو قرض يستهدف النساء المطلقات والأرامل، ويمكن الحصول عليه وفق بعض الضوابط والشروط أعلن البنك عنها، كما أنه يعطي قرض بقيمة 30.000 ريال سعودي بدون فوائد، ومن أهم الشروط أنه يعطي القرض بدون صك إعانة، ولا يشترط إعانة أسرة.

الفئات المتاح لها الحصول على قروض كنف

النساء المطلقات.

فئات الأرامل.

كل امرأة لا تعول الأبناء.

أوراق مطلوبة للحصول على منتج كنف التمويلي للموظفة الحكومية

ألا يتجاوز سقف الدخل الشهري عن عشرة آلاف ريال.

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

صورة هوية العميلة.

أصل رقم حساب الآيبان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك ومصدقًا بختم البنك.

كما يتطلب تقديم أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104 على الورق الرسمي للبنك ومصدقًا بختم البنك وتصريح البيانات للعملاء من خلال الموقع الرسمي بوزارة الداخلية ويكون ساري المفعول.

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