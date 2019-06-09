رابط استعلام حساب المواطن برقم الهوية الدفعة 19، أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدعم المخصص للدفعة الـ 19 في حسابات المواطنين ابتداءً من يوم غد الاثنين عبر رابط حساب المواطن، برنامج حساب المواطن السعودي هو برنامج لمواطني المملكة العربية السعودية من أجل رفاهية المواطنين. المستفيدون من البرنامج هم الأسر السعودية ، الفرد السعودي المستقل الذي يملك مساكنه ، والمرأة السعودية متزوجة من زوج غير سعودي ، وجميع حاملي بطاقات التنقل، وقد أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية برنامجًا لحساب المواطن السعودي من أجل تخفيف العبء عن المواطنين السعوديين. وهي مقسمة إلى عدد من المراحل التي تساعد على تعويض المواطنين وتقليل العبء عليهم.تم إطلاق البرنامج في مارس 2019. يتم تطبيقه على الأجهزة الذكية ، في الخطوات القليلة التالية لمعرفة المزيد عن برنامج حساب المواطن السعودي.

التسجيل في حساب المواطن و مراجعة حساب المواطن

للتسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي ولمعرفة موعد صرف حساب المواطن ، بالإمكان الدخول إلى حساب المواطن بزيارة الموقع الرسمي برنامج حساب المواطن للتسجيل:

ثم اضغط على سجل جديد.

ثم أدخل رقم الهوية ورقم الجوال أو رمز التحقق وتاريخ الميلاد.

ثم اضغط دخول”.

ثم قم بتغيير كلمة المرور من خلال نافذة كلمة المرور ، ثم اضغط على “تغيير”.

الوصول إلى “ملء أو ترتيب كامل”.

يتم إدخال بعض البيانات “الحالة الاجتماعية ، الحالة الصحية ، قدرة العمل ، المستوى التعليمي”.

أدخل بيانات العنوان والبيانات التابعة إن أمكن.

دخل الدخل البيانات.

إدخال البيانات العقارية.

أدخل بيانات الآيبان.

راجع الطلب وانقر على مربع الإقرار.

تعهد للحفاظ عليها.

وينقسم البرنامج إلى 3 مراحل: مرحلة التسجيل ، ومرحلة التأهيل ، وفترة الأهلية، ويقوم موقع حساب المواطن الرسمي السعودي بتقديم خدمات متميزه بطرق سهله وبسيطه لجميع المتقدمين للحصول على الدعم،ويهدف البرنامج إلى تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين ، وتعزيز كفاءة الإعانات الحكومية ، وتشجيع ترشيد الاستهلاك، مرحلة التأهيل التي يتم من خلالها إرسال رسالة على الهاتف لتأكيد أهلية البرنامج ، كما بالنسبة لمرحلة الأهلية التي يتم من خلالها الإعلان وتقدير البدل المالي لكل مواطن حسب ما يستحق.

العوامل التي تساعد في الحصول على الدعم

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويتم استثناء الزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والمتزوج بسعودية.

ألا يكون المستفيد في دور الإيواء الحكومي أو السجن.

يتم استثناء حاملو بطاقة التنقل.

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم مقيم بشكل دائم داخل المملكة.

يجب أن تكون جميع البيانات مطابقة لبيانات جهات الاختصاص.

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