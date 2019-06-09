السعودية | 60 أغنية من الستينيات في حفل بالرياض.. وهذه هي التفاصيل

شكرا لقرائتكم 60 أغنية من الستينيات في حفل بالرياض.. وهذه هي التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - 60 أغنية من عام 60 إلى عام 2019، عرض سعودي بدعم من الهيئة العامة للترفيه، في عرض موسيقي لفعالية "من الستين للحين" على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، وسط تفاعل جماهيري واسع لقي إعجاب وتفاعل الحضور والمهتمين بالأغنية.

في الوقت نفسه، بدأ جمهور الحفل بالتصوير ومشاركة تفاصيل الحفل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد خطف الحفل الذي مدته ساعة ونصف، الأنظار وهو يحلق بالحاضرين في سماء النغم الأصيل، وينتقل برشاقة بين السنين، ويرتقي بالذائقة الموسيقية وهو يستعرض أجمل المحطات الغنائية خلال العقود الفنية الماضية وحتى الآن.

واكتملت الفعالية بالتنظيم الذي أشاد به الجميع، خاصة الشباب الذين يستقبلون الحضور بملابس الستينيات، وحركات كانت متداولة بين الشباب في تلك الحقبة، حيث يستمر الحفل حتى غد السبت والذي بدأ الساعة الثامنة مساءً.

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وذكر فريق العمل المكون من مدير المشروع المهندس سعيد الزهراني، وسعود الرسلاني منتج فني، والمخرج للمسرح مبارك المزعل، ومخرج العرض زياد زهران، ومساعد المخرج عبدالله الشهراني، أن التجهيز للفعالية استغرق أسبوعين لتجهيز المسرح واختيار الفرقة الموسيقية والاستعراضية والأغاني والرقصات الشعبية، وجميعهم شباب سعودي.

إلى ذلك، دون الحضور آراءهم عبر منصات التواصل، فقال أحدهم: "بصراحة المكان والأجواء تأخذك فعلاً للزمن الجميل، شكراً للمنظمين والفرقة الموسيقية فردا فردا.. اللهم أدم أمننا في ظل القيادة الرشيدة فالشكر الأكبر لهم".

وكتب آخر: "أقدر أقول فعلياً من أجمل الفعاليات اللي صارت، ما بين تنظيم رائع ومنظمين يجننون، ومادّة ثرية جداً قدمت على المسرح وأثارت عواطف الحضور، كما أن أسعار التذاكر معقولة جداً، طبعاً هذا كله كوم والشباب اللي يقلدون زي وتصرفات فترة الستينات كوم ثاني".