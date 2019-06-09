السعودية | شرطة الرياض تعتقل شابا أطلق النار من سلاح رشاش

شكرا لقرائتكم شرطة الرياض تعتقل شابا أطلق النار من سلاح رشاش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداول نشطاء في منصات التواصل، مقطع فيديو يظهر شاباً سعودياً قام بإطلاق أعيرة نارية في الهواء بطريقة عشوائية، وطالب رواد تلك المنصات بضرورة القبض عليه وتطبيق الأنظمة القانونية ضده.

وفي الوقت نفسه، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يوثق قيام شاب بإطلاق أعيرة نارية من سلاح رشاش أمام أحد المنازل، غير آبه بالعواقب، مما عرض الآخرين للخطر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم القبض عليه بمحافظة وادي الدواسر وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على الأمن، والتزام السلطات بردع كل من تسول له نفسه المساس باستقرار المجتمع.