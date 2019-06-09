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وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالقبض على شخص أطلق النار عقب خطبة العيد.
وتفصيلاً، بناءً على ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار في الهواء بعد الفراغ من خطبة صلاة العيد.
صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي بأن أمير منطقة الرياض وجّه الجهات المعنية بسرعة القبض على المخالف، وتطبيق المقتضى النظامي بحقه.
أمير الرياض يوجّه بالقبض على شخص أطلق النار عقب خطبة العيدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-09
وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالقبض على شخص أطلق النار عقب خطبة العيد.
وتفصيلاً، بناءً على ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار في الهواء بعد الفراغ من خطبة صلاة العيد.
صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي بأن أمير منطقة الرياض وجّه الجهات المعنية بسرعة القبض على المخالف، وتطبيق المقتضى النظامي بحقه.
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
03:00 PM
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
03:02 PM
بهدف تطبيق المقتضى النظامي بحقه.. بعد تناقل المقطع في وسائل التواصل
وجّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالقبض على شخص أطلق النار عقب خطبة العيد.
وتفصيلاً، بناءً على ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار في الهواء بعد الفراغ من خطبة صلاة العيد.
صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي بأن أمير منطقة الرياض وجّه الجهات المعنية بسرعة القبض على المخالف، وتطبيق المقتضى النظامي بحقه.
، أمير الرياض يوجّه بالقبض على شخص أطلق النار عقب خطبة العيد ،
المصدر : الخليج 365
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