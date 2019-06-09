، أمير الشمالية ينقل تهنئة القيادة لضباط ومنسوبي حرس الحدود بعيد الفطر ،

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قام الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، بزيارة لمقر قيادة حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية، نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تبادل مع ضباط ومنسوبي حرس الحدود التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.
وأكد أهمية العمل بكل تفانٍ وإخلاص تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لكل ما فيه متابعة العمل الأمني خدمة للوطن والمواطن، سائلاً الله تعالى دوام التوفيق والسداد للقطاعات العسكرية كافة، في كل ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال هي محل تقدير واعتزاز الجميع.
أمير الشمالية ينقل تهنئة القيادة لضباط ومنسوبي حرس الحدود بعيد الفطروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-09
قام الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، بزيارة لمقر قيادة حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية، نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تبادل مع ضباط ومنسوبي حرس الحدود التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.
وأكد أهمية العمل بكل تفانٍ وإخلاص تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لكل ما فيه متابعة العمل الأمني خدمة للوطن والمواطن، سائلاً الله تعالى دوام التوفيق والسداد للقطاعات العسكرية كافة، في كل ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال هي محل تقدير واعتزاز الجميع.
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
02:34 PM
أكد أهمية العمل بكل تفانٍ وإخلاص تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة
قام الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، بزيارة لمقر قيادة حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية، نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تبادل مع ضباط ومنسوبي حرس الحدود التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.
وأكد أهمية العمل بكل تفانٍ وإخلاص تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لكل ما فيه متابعة العمل الأمني خدمة للوطن والمواطن، سائلاً الله تعالى دوام التوفيق والسداد للقطاعات العسكرية كافة، في كل ما تقوم به وتبذله من جهود وأعمال هي محل تقدير واعتزاز الجميع.
، أمير الشمالية ينقل تهنئة القيادة لضباط ومنسوبي حرس الحدود بعيد الفطر ،
المصدر : الخليج 365
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