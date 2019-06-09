، عام على قيادة السعوديات يغزل ثوب الإجادة.. هنا ثمار قرار سيادي حكم بالحزم ،

محمد بن مسعود - الدمام - من الصدمة إلى الرحمة أغلق الملف وأنهى جدلاً محتقناً وغربل "الاقتصاد الخفي"

بعد أيام قليلة وتحديداً العاشر من الشهر الجاري يمر عام على نفاذ أشهر قرار تاريخي عرفته السعودية في تاريخها الحديث، وهو السماح للنساء باستخراج الرخص المرورية والقيادة، فجلست السعودية وراء المقود بقرار سيادي خطهُ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- راعى فيه المصلحة الشرعية والحفاظ على القيم المجتمعية.

ونّص القرار، حينها، على: "كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفّظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع، ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه".

وأشار: "الدولة هي -بعون الله- حارسة القيم الشرعية، فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته".

فجاء الأمر السامي بعد سنوات من الجدل المحتقن والمتسارع بين فسطاطين متضادين بين من يرى بنفسه حارس الفضيلة وحامي الدين من شر قيادة النساء، وبين من يرى أن القيادة ليست بالأمر الطارئ على السعوديات، فهن يقدن في البوادي منذ سنوات.

وكان هذا الموضوع بالذات فرصة لبعض المتسلقين بمضغه يومياً لكسب الجماهير العاطفية، فكان القرار أكبر صدمة عرفها هؤلاء، فلا قضايا يتاجرون بها ولا جدليات يقتاتون عليها، فالقرار في جوهره لم يصدر مجاملة لأي فريق ضد الآخر، بل جاء لمراعاة مصالح النساء والوطن، خاصة لمن تكون تحت رحمة السائق الأجنبي وفواتيره التي تُقاسم الأسر قوتها، فضلاً عن مساوئهم على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، فكثير من السيدات عانين من "جور" سائقي المشاوير اليومية بمركباتهم الخردة وعدم نظاميتهم وعدم استفادة الدورة الاقتصادية منهم، فذاك "الاقتصاد الخفي" الذي لا تُعرف مدخولاته ومخرجاته ولا أرقامه التقديرية، والذي تسعى الدولة لتكبيله وخنقه بأنظمة التستر، فكان للقرار جوانب مضيئة على أكثر من مسار ليست غائبةً على من تفحّصها.

ولأن هناك شريحة تتوجس خيفةً من كل شيء جديد أو قد يفتح لهم خيالهم الواسع بعض الأفكار والمضارّ التي تلحق بالنساء فترة قيادتهن أو حتى أثناء ممارسة حياتها العامة من تسوق وخلافه جاء نظام التحرش بقواعد ونصوص صارمة من عقوبات مالية وسجن مع وجود النيابة العامة التي تتابع ما يطرأ وينتشر من تجاوزات، وتوجه الجهاز الأمني بالقبض عليهم، فهذا عمل النائب العام؛ فهو من ينوب عن المجتمع في حماية أمنه وأخلاقه وملاحقة خارقي النظام .

فمرّ عام دون حصول كوارث بشرية ولا كونية بعد جلوس السعوديات على مقعد السائق كأية نساء بالعالم، لربما وقعت حوادث مرورية تحدث في أي بقعة على وجه هذا الكوكب؛ لأن من يقود سواء ذكر أو أنثى مُعرض لأي أمر طارئ في الطريق، ومرّت كذلك الأيام ولم نسمع مثلاً سيدة تصاب بعقم مفاجئ بسبب كثرة جلوسها على المقعد! ولم نسمع بخلل في تركيبة جسد المرأة أو عطل في أحد وظائف جسمها! ولم يطالعنا الشارع الطبي على نحوٍ من هذا؛ فالطب وميدانه الرحب وبحوثه المطولة بريء من هذه التكهنات والتخرصات.

تبقى هي التوجسات والمخاوف الافتراضية التي تصاحب كل جديد مع وجود قيادة سياسية حازمة جريئة تؤمن بالحقوق أعادت غربلة الأنظمة بما يتوافق مع القيم والعادات، فلا تطرف يميني ولا يساري، هي الوسطية الدينية التي تنشدها الدولة، حتى أنظمة المرور شهدت الأعوام الأخيرة تحديثاً غير مسبوق بفرض عقوبات قاسية لضمان حق السائق وحق الطريق.

فقطعت السعودية الحديثة شوطاً طويلاً لدعم الحقوق للسيدات، وهو الحراك الرسمي الذي يعززه الوعي الشعبي المتنامي بالمجتمع والذي تراهن عليه الدولة الشابة، فمع اجتياح التقنية كل بيت أصبح الفرد أسيراً للأجهزة الكفية بكل تطبيقاتها وأسرارها، فبرزت مساوئها اللامحصورة على الجانب النفسي والاجتماعي، حتى "تويتر" له ما له وعليه ما عليه رغم تصدر المغرد السعودي قائمته بالنشاط اليومي والدفاع عن مقدساته وولاة أمره وفضحه حملات الكراهية والانقسامات، فهل نمنعه لأن بين صفحاته خفافيش مدفوعة وأفاعٍ يزعجك فحيحها اليومي عبر استهداف الداخل السعودي بتحريكه بالهاشتاقات وتذكية صنوف العنصرية والتراشق أو علينا بناء جدار صلب من الوعي والإدارك ورفع روح المواطنة والتكاتف مع القيادة للنهوض بهذا الوطن الذي يحلم فيه المتربصون.