، شاهد.. الألعاب النارية والأضواء تُزَيّنان سماء المملكة وتُلفت الأنظار بـ"موسم العيد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - انطلق لأول مرة بهوية بصرية موحدة وشاملة في مختلف المناطق وتميز بالتنوع

نجح "موسم العيد"، الذي انطلق هذا العام بهوية جديدة موحدة، على مستوى المملكة، في لفت الأنظار إليه من خلال حزمة من البرامج والفعاليات المتنوعة؛ لعل أبرزها الألعاب النارية التي تحظى بإعجاب جميع أفراد الأسرة كبيرًا وصغيرًا؛ فضلًا عن الأضواء الجميلة والزاهية، التي ملأت الشوارع والميادين المعتمدة لإقامة الفعاليات فيها.

وعلى صعيد نشر مظاهر "السعادة والبهجة"، تم إقرار الألعاب النارية والشوارع المزينة بالأضواء المتناسقة مع هوية الموسم، إضافة إلى إنتاج مجموعة من الأغاني الخاصة بموسم العيد.

وضم برنامج "موسم العيد"، جملةً من الأنشطة والفعاليات التي تسعى لتلبية مختلف شرائح المجتمع في مناطق السعودية كافة، مع التركيز على ٦ مدن رئيسية، هي: (العاصمة الرياض، جدة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، الأحساء، الطائف)، عبر ٣ محاور رئيسية، هي: (اللمة والمحبة، السعادة والبهجة، المتعة والاحتفال).

أجهزة الصوت والضوء

وأجادت الجهات المنظمة للفعاليات، في تجهيز مواقع الاحتفالات في مناطق المملكة المقررة؛ من خلال الاستعانة بأحدث أجهزة المؤثرات الصوتية والضوئية، التي أضفت على الاحتفالات جوًّا من البهجة والسرور، وكانت فقرات الألعاب النارية في مقدمة الفعاليات التي حَظِيت باهتمام كبير ومتنوع؛ سواء من الجهة المنظمة أو من الجمهور المستهدف؛ إذ نجحت الجهات المنظمة -ولا تزال- في تقديم فقرات من الألعاب النارية، أقل ما توصف به أنها مشوقة، تُرضي جميع أفراد الأسرة.

وأعلن "موسم العيد" انطلاق فعالياته بمناسبة عيد الفطر، بعد استعدادات مكثفة لتعزيز مظاهر البهجة والسعادة، ونشر أضواء وألوان الفرح وإطلاقها في سماء المملكة عن طريق الألعاب النارية والشوارع المزينة بالأضواء المتناسقة مع هويته.

ألوان مختلفة

في احتفالات عيد الفطر المبارك الحالي، اكتست الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق العامة، ومقرات الاحتفالات الرسمية، حلة العيد؛ بل ظهر تنافس كبير بين المدن، على الخروج بمظاهر تبعث على السعادة والفرح أكثر من المناطق الأخرى، وحرصت كل منطقة على التزين بالأضواء المتناسقة، التي تتواكب وتتماشى مع هوية عيد الفطر.

وحددت الجهات المنظمة، المواقع الرئيسية في المدن للاحتفاء بالعيد، بإطلاق الألعاب النارية طوال أيام العيد؛ إذ تم إعلان استاد الملك فهد مقرًا للألعاب النارية في مدينة الرياض، إضافة إلى الواجهة البحرية في مدينة الخبر، وحديقة الملك عبدالله في الهفوف، ومتنزه الردف في الطائف، وغيرها.

ومكّن تدشين تطبيق "موسم العيد" على الأجهزة الذكية، الجميع من استعراض كل الأنشطة والفعاليات والعروض، ومعرفة مواقع الفعاليات وأوقاتها في جميع مناطق المملكة، وانصبّ الاهتمام على الألعاب النارية دون سواها.

الألعاب النارية

ويأتي الاهتمام بفعاليات الألعاب النارية، متوافقًا مع ما وعدت به الجهات المنظمة، التي كانت قد صممت الهوية البصرية للموسم؛ لتسهم في إعادة مشاعر البهجة والسعادة الخاصة بالعيد على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع، مع التركيز على إبراز المشاعر الإنسانية المشتركة المرتبطة بالعيد، ودورها في توحيد قلوب وعواطف الشعوب خلال الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي.

وأثبت الواقع أن هناك إقبالًا كبيرًا على فعاليات الألعاب النارية، التي حرص على حضورها جميع أفراد الأسرة.

ويتميز "موسم العيد" الذي ينطلق لأول مرة في السعودية، بهوية بصرية موحدة وشاملة في مختلف المناطق، بالتنوع في الأنشطة والفعاليات، والمساهمة في إعادة البهجة والسعادة الخاصة بالعيد على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع.