، بسرعة 69 كم .. "شبيهة الخماسينية" تهرول نحو هذه المناطق .. و"جدار" محتمل ،

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توقع خبير الطقس صالح الشيخي؛ تعرُّض السواحل الغربية وما وقع جنوبها لرياح نشطة؛ قد تصل سرعتها إلى 47 كلم في الساعة مع هبّات رياح تصل إلى 69 كلم في الساعة اعتباراً من منتصف الأسبوع الحالي.
وأشار إلى أن الحالة تستمر حتى نهاية الأسبوع، وتستمر سرعتها، الأسبوع المقبل، بشكل متقطع على سواحل الغربية وما وقع شرقها القريب حتى سواحل القنفذة.
وأوضح "الشيخي"؛ أن حركة الرياح شمالية إلى شمالية غربية غالباً مما يعتبرها بحرية على جدة، ومرورها على الأتربة ضئيل، حسب طبيعة الأرض بطريق عبورها.
وذكر أنها قد لا تصل إلى عاصفة غبارية على شمال جدة وهي مشابهة للرياح الخماسينية، وقد ينتشر الحديث عن الخماسينية، لافتاً إلى أن هذا غير صحيح؛ لأن هذه الوضعية محدودة مع حرارة المسطح المائي والضغوط شرقها.
وقال: "أما الأجزاء بين جنوب جدة تحديداً من جنوب الخُمرة حتى شمال القنفذة فقد تواجه أغبرة كثيفة؛ قد تصل إلى جدار غباري يمتد أثره إلى التهم والمنحدرات للمنطقة الغربية وغرب منطقة الباحة".
بسرعة 69 كم .. "شبيهة الخماسينية" تهرول نحو هذه المناطق .. و"جدار" محتملصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-09
توقع خبير الطقس صالح الشيخي؛ تعرُّض السواحل الغربية وما وقع جنوبها لرياح نشطة؛ قد تصل سرعتها إلى 47 كلم في الساعة مع هبّات رياح تصل إلى 69 كلم في الساعة اعتباراً من منتصف الأسبوع الحالي.
وأشار إلى أن الحالة تستمر حتى نهاية الأسبوع، وتستمر سرعتها، الأسبوع المقبل، بشكل متقطع على سواحل الغربية وما وقع شرقها القريب حتى سواحل القنفذة.
وأوضح "الشيخي"؛ أن حركة الرياح شمالية إلى شمالية غربية غالباً مما يعتبرها بحرية على جدة، ومرورها على الأتربة ضئيل، حسب طبيعة الأرض بطريق عبورها.
وذكر أنها قد لا تصل إلى عاصفة غبارية على شمال جدة وهي مشابهة للرياح الخماسينية، وقد ينتشر الحديث عن الخماسينية، لافتاً إلى أن هذا غير صحيح؛ لأن هذه الوضعية محدودة مع حرارة المسطح المائي والضغوط شرقها.
وقال: "أما الأجزاء بين جنوب جدة تحديداً من جنوب الخُمرة حتى شمال القنفذة فقد تواجه أغبرة كثيفة؛ قد تصل إلى جدار غباري يمتد أثره إلى التهم والمنحدرات للمنطقة الغربية وغرب منطقة الباحة".
09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
01:57 PM
توقعات لـ "الشيخي" يراها مع منتصف الأسبوع ويحلل فيها حركة الرياح والأتربة
توقع خبير الطقس صالح الشيخي؛ تعرُّض السواحل الغربية وما وقع جنوبها لرياح نشطة؛ قد تصل سرعتها إلى 47 كلم في الساعة مع هبّات رياح تصل إلى 69 كلم في الساعة اعتباراً من منتصف الأسبوع الحالي.
وأشار إلى أن الحالة تستمر حتى نهاية الأسبوع، وتستمر سرعتها، الأسبوع المقبل، بشكل متقطع على سواحل الغربية وما وقع شرقها القريب حتى سواحل القنفذة.
وأوضح "الشيخي"؛ أن حركة الرياح شمالية إلى شمالية غربية غالباً مما يعتبرها بحرية على جدة، ومرورها على الأتربة ضئيل، حسب طبيعة الأرض بطريق عبورها.
وذكر أنها قد لا تصل إلى عاصفة غبارية على شمال جدة وهي مشابهة للرياح الخماسينية، وقد ينتشر الحديث عن الخماسينية، لافتاً إلى أن هذا غير صحيح؛ لأن هذه الوضعية محدودة مع حرارة المسطح المائي والضغوط شرقها.
وقال: "أما الأجزاء بين جنوب جدة تحديداً من جنوب الخُمرة حتى شمال القنفذة فقد تواجه أغبرة كثيفة؛ قد تصل إلى جدار غباري يمتد أثره إلى التهم والمنحدرات للمنطقة الغربية وغرب منطقة الباحة".
، بسرعة 69 كم .. "شبيهة الخماسينية" تهرول نحو هذه المناطق .. و"جدار" محتمل ،
المصدر : الخليج 365
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