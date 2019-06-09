«الجوازات»: التأمين الصحي شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية

أكّدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أن وجود التأمين الصحي مطلبٌ أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت «الجوازات»: «التأمين الصحي للزائر شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية».

وفوجئ البعض خلال الفترة الأخيرة بعدم قدرتهم على تمديد تأشيرة الزيارة، وظهور رسالة تفيد بضرورة تمديد التأمين الصحي.

ويشترط عند التمديد لتأشيرة الزيارة العائلية، أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة سبعة أيام أو أقل، وألا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام، وألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يومًا كحد أقصى من تاريخ الدخول للمملكة؛ علمًا بأنه يتم التمديد حسب المدة الأساسية التي أصدرت بها التأشيرة.

Advertisements

ويأتي هذا التوجيه، استكمالًا للتنبيهات التي أعلنتها مديرية الجوازات من قبل، بإعلانها عن تطبيق إلزامية توفر التأمين الصحي عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر» (أفراد، أعمال)، حيث استكملت جميع المتطلبات الإلكترونية الفنية لربط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بتمديد صلاحية وثيقة التأمين الصحي للزائرين الموجودين في المملكة العربية السعودية الذين صدرت لهم تأشيرة الزيارة من وزارة الخارجية بموجب وثيقة التأمين الصحي، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، ومركز المعلومات الوطني.

وأكدت الجوازات أنه لن يكون بمقدور الزائرين الموجودين في المملكة تمديد تأشيرة الزيارة دون أن يكون لديهم وثائق تأمين صحي سارية المفعول، وأن عليهم تجديد وثائق التأمين الصحي الخاصة بهم قبل تاريخ انتهائها.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن شرط توفر وثيقة التأمين الصحي للزائرين استثنى تأشيرات حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وتأشيرات الدبلوماسيين والزائرين للممثليات والبعثات الدبلوماسية وضيوف المملكة الرسميين، مشيرة إلى أنه في وقت التمديد لتأشيرة الزيارة العائلية يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة سبعة أيام أو أقل، وألا يكون مضى على انتهائها أكثر من ثلاثة أيام، وألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يومًا كحد أقصى من تاريخ الدخول للمملكة.