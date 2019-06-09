جامعة الباحة تعلن شروط ومواعيد القَبول للعام القادم

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، مواعيد فتح باب القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية، الذين يرغبون بالالتحاق بالجامعة للحصول على درجة البكالوريوس بنظام الانتظام، للموسم الدراسي الجامعي 1440/ 1441 هـ.

وأوضحت العمادة أنه سيكون استقبال الطلبات يوم الأحد الموافق 20 من الشهر الجاري، من خلال موقع الجامعة الإلكتروني، ويستمر لمدة عشرة أيام، منوهةً بأن شروط القبول تم إعلانها عبر موقع الجامعة على الرابط الإلكتروني التالي اضغط هنا