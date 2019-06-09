تفاصيل مؤلمة.. ثلاثيني يقتل شقيقة طليقته طعنًا

هزت جريمة قتل بشعة، فجر اليوم الأحد، محافظة بيش بمنطقة جازان، بعد أن أنهى شاب سعودي في الثلاثينات من عمره حياة شقيقة طليقته، موجهًا لها عدة طعنات بآلة حادة كانت بحوزته.

وقالت مصادر «عاجل»: إن القاتل تواصل مع طليقته واتفق معها على أن تتمكن من رؤية طفلها -الذي لم تره منذ عام تقريبًا- مشيرًا إلى أن اثنتين من شقيقاتها سبقتا أختهما لاستقبال الطفل، إلا أن الجاني سارع بطعن إحداهما مباشرة وحاول اللحاق بالأخرى، لكنها لاذت بالفرار، ليعود مجددًا ويوجه لها عدة طعنات متفرقة في جسدها معتقدًا أنها زوجته السابقة.

وأوضحت المصادر، أن الجاني طعن شقيقة طليقته ٨ طعنات متفرقة في صدرها ويدها ورقبتها، إلا أنه لم يكتفِ بذلك، بل وجه للضحية ضربة قوية على رأسها لتفارق الحياة في حينها.

وتابعت المصادر، أن مستشفى بيش العام استقبل جثمان الفتاة المجني عليها وتم إيداعها بثلاجة الموتى بالمستشفى.

بدورها تواصلت «عاجل» مع المتحدث الرسمي لشرطة جازان، إلا أنها لم تتلقَ ردًا حتى كتابة تلك السطور.. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل حال توافرها .