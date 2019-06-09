السعودية اليوم/ غرفة الشرقية تقيم حفل المعايدة بمناسبة عيد الفطر السعيد



الدمام 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

أقامت غرفة الشرقية اليوم، حفل معايدة لموظفيها بمناسبة عيد الفطر السعيد، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، والأمين العام عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وعدد كبير من الموظفين، وبعض موظفي الغرفة السابقين، الذين حضروا لمشاركة زملائهم الفرح وتبادل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

ويعد الحفل الذي يقام مع بداية أول يوم دوام بعد انتهاء إجازة العيد جريا على العادة السنوية للغرفة، من أهم المناسبات التي يلتقي فيها الموظفون في أجواء اجتماعية بعيدة عن أجواء العمل الرسمي.

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13:50ت م

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