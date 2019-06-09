السعودية اليوم / غرفة عنيزة تقيم حفلاً بمناسبة عيد الفطر المبارك



عنيزة 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

أقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام ومركز سيدات الأعمال بغرفة عنيزة اليوم، احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في الصالة الرئيسية ومركز سيدات الأعمال.

وهنأ رئيس مجلس الإدارة نزار بن حمد الحركان الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك، رافعاً التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ولسمو نائبه ، وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، وأن يعيده على الجميع باليمن والبركات، داعياً أن يديم الله الفرح على المملكة .

// انتهى //

13:49ت م

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