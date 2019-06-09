السعودية اليوم / الخدمات الطبية بالداخلية تقيم حفل معايدة



الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

أقامت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم, حفل المعايدة السنوي لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك, بحضور مدير عام الإدارة الدكتور سليمان بن عبد العزيز السحيمي وعموم مديري الإدارات والموظفين.

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية, سائلين الله تعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية باليُمن والخير والبركات .

// انتهى //

13:44ت م

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