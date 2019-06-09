السعودية اليوم / أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع



محايل 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

هطلت أمس، أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع، شملت معظم أرجاء المحافظة، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

13:43ت م

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