السعودية اليوم / الهلال الأحمر ينظم حفل معايده لمنسوبيه



الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم بمقرها الرئيس, حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة, سائلين الله أن يعيدها أعواماً عديدة , وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره

// انتهى //

13:41ت م

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