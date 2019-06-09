

الرياض 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

أقام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في مقره بمدينة الرياض اليوم ، حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور سعادة مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري، والنواب ومدراء الإدارات والأقسام ومنسوبي الصندوق.

وهنأ الدكتور السديري منسوبي "هدف" بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا على أهمية مواصلة العمل المتميز لتحقيق أهداف الصندوق، وخدمة المستفيدين من أصحاب عمل أو باحثين عن عمل.

وفي ذات السياق، نُظمت احتفالات مماثلة في فروع "هدف" في أنحاء المملكة، في إطار تعزيز أواصر الإخاء والمودة وتوثيق سبل التواصل بين منسوبي الصندوق.

// انتهى //

13:37ت م

0102





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صندوق تنمية الموارد البشرية يقيم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.