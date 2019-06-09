

عرعر 06 شوال 1440 هـ الموافق 09 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, موظفي ومستشاري إمارة منطقة الحدود الشمالية، يتقدمهم وكلاء الإمارة والمستشارون ومديرو العموم ورؤساء الأقسام وموظفو الإمارة الذين هنأوا سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبادلهم سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز التهنئة, متمنيًا للجميع التوفيق الدائم وأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير, معربًا عن أمنياته للجميع بالتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة تجاه المواطن الكريم.

// انتهى //

13:36ت م

0101





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك من موظفي ومستشاري الإمارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.